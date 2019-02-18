Enerji Zirvesi 25 Şubat’ta İstanbul’da toplanıyor
Sektörün devlerini buluşturacak ‘2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde 25 Şubat'ta düzenlenecek.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:31
Türkiye’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan ve sektörün devlerini buluşturacak ‘2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenecek zirve, 25 Şubat tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılması bekleniyor.
YORUM YAZ