Enerji verimliliği desteği 5 kat arttı

“Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon lira oldu” diyen Bakan Dönmez, ’’Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon lira destek ödemesi 52,5 milyon liraya ulaştı. 2020 Nisan ayında yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti” dedi.