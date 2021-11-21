Enerji veren bitki çayları nelerdir?

Bitki çayları sayesinde güne enerjik bir başlangıç yapabilir, hatta gün boyu enerjinizi koruyabilirsiniz. Doğal yollardan enerji almak isteyenlere bitki çayları tarifi.

Papatya çayı

Kuşburnu çayı

Kakule çayı

Papatya çayı, genelde uyku problemleri için kullanılsa da sabahları içildiğinde gün boyu dinç kalmanızı sağlar. Her sabah içeceğiniz bir bardak papatya çayı sayesinde stresiniz azalır, zihniniz boşalır ve kendinizi daha dinç hissedersiniz. Bir bardak papatya çayı için 250 ml kaynamış suyun içerisine 2-3 tatlı kaşığı papatya ilave edin ve demlenmesi için 3-4 dakika kadar bekleyin.

Kuşburnu bitkisinin C vitamini açısından oldukça zengindir. 100 gram kuşburnu, bir adet limonun 60 katı kadar C vitamini içerir. İdeal kıvamlı bir kuşburnu çayı demlemek için yarım litre suyu kaynatın ve içerisine 2 yemek kaşığı kuru kuşburnu ilave edin. Çayınızın demlenmesi için 10 dakika kadar bekleyin.

Kakule; içerisinde bolca potasyum, kalsiyum, magnezyum ve benzeri mineraller barındıran bir bitkidir. Bu sayede kakule çayı tükettiğinizde gün boyu dinç ve enerjik hissedersiniz. Kakule çayını hazırlamak için 1,5 litre suyu kaynatın ve içerisine 3 yemek kaşığı siyah çayla birlikte 3 çay kaşığı kakule tohumu ekleyin.