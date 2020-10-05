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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama:
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama:

"Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:07:59 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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