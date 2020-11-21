Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Oruç Reis sismik araştırma gemisine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, bugün yayımlanan yeni Navtex (denizcilere duyuru) ile birlikte 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos’ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8 bin 149 kilometre veri topladı. Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak."