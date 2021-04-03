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Gündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğündeki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 08:52:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına Leman Çetiner atandı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker, yönetim kurulu üyeliğine Zafer Turut getirildi. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevinden alındı, yerine Murat Örgen atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinç getirildi.

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Yorumlar

saffet

şaka gibi et balık fiyatlarını düşürecek olan et balık kurumunun türkiyede 5 veya 6 Şubesi var bankaya girer gibi kurumun önünde sabah 9 da aclan numaratör var sıra alıyorsun fakat hergün ucuz et için sırada sıra gelmesini bekleyen 178 kişi var REIS hastanede ilac kuyruğu kalktı diyor ama kuyruk et balık kurumunda başladı
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