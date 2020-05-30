Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Türkiye, Akdeniz'in 7 bölgesinde daha petrol arayacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu alanlar için, ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu. Onayın çıkması durumda 7 bölgede daha petrol aranacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
7 bölgede daha arama yapılacak
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu.