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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Türkiye, Akdeniz'in 7 bölgesinde daha petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu alanlar için, ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu. Onayın çıkması durumda 7 bölgede daha petrol aranacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:35:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Türkiye, Akdeniz'in 7 bölgesinde daha petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

7 bölgede daha arama yapılacak

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu.

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Yorumlar

serdar

alacak verecek gelecek,yakında çok yakında pek yakında.ama icraat yok.zeki mürende bizi görecekmi?
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