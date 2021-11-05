Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz müjdesi
Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak. Yerli doğal gazda hedef belli. 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza ilişkin önemli ifadeler kullanan Bakan Dönmez şunları kaydetti:
"Önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına doğal gaz için boru serip, ilk kaynağı vuracağız.
Şu ana kadar gerekli boruların yüzde 50'den fazlasının üretimi tamamlandı.
Yerli doğal gazda hedefimiz belli, 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz"