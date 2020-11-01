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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme ç
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme ç

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:51:33 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme ç
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