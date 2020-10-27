Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Aksaray'da: (2)

AKSARAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "10 milyar metreküplük depolama bizim yaklaşık yıllık doğal gaz tüketimimizin neredeyse yüzde 20'sine denk geliyor." dedi.

Dönmez, beraberindeki Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile birlikte Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'nin kapasite genişletme işinin ihalesini yaptıklarını ve temelini attıklarını anımsattı.

- "Hedefimiz 2023'e kadar bu projeleri hayata geçirmek"

Buradaki 1,2 milyar metreküplük kapasiteyi 5,4 milyar metreküpe çıkarttıklarını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Öte yandan Silivri'de devam eden bir başka projemiz var. Orada da mevcut haliyle yaklaşık 3 milyar metreküp depolamamız var. Orayı da 4,5 milyar metreküpe çıkartmış olacağız. Bu iki proje de bittiğinde Türkiye'de 10 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız. Hedefimiz 2023'e kadar bu projeleri hayata geçirmek. Bu depolama alanlarının arz güvenliği açısından önemi büyük. Kış aylarında ısınmaya dayalı tüketicilerimizin doğal gaz talebinin artmasıyla istenen miktara ulaşabilmek için depolardan bizim gaz çekmemiz gerekiyor. Bu 10 milyar metreküplük depolama bizim yıllık doğal gaz tüketimimizin neredeyse yüzde 20'sine denk geliyor. Bu da sistemi rahatlatıcı önemli bir unsur. Bu tip projeler özellikle yaz aylarında doğal gaz fiyatları daha düşük seyretmekteyken fiyat avantajını kullanmak için çok önemli. Yazın ucuza aldığımız gazı depolamak suretiyle vatandaşımıza daha ekonomik şekilde temin etme imkanına kavuşmuş olacağız."

Fatih Dönmez, bu projede 600 metre yerin altına inerek tuz kayalarını erittiklerini ve mağaralar oluşturduklarını ifade etti.

- "Projenin büyüklüğü 2 milyar dolar civarında"

Yaklaşık 1500 metreye kadar yerin altına inebildiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Şu anda sondaj makinemiz an itibarıyla sondaj işlemine başladı. Oluşturulan mağaralarda doğal gazı saklıyoruz. Her bir mağara 100 milyon metreküp doğal gazı depolayacak kapasiteye sahip. Çok büyük depolardan bahsediyoruz. Bunun gibi burada mevcutta 12, ilave 40 ile birlikte 52 mağaraya ulaşmış olacağız. Böylece tuz yapılarındaki dünyada en büyük ve geniş kapasiteli yer altı doğal gaz depolama kapasitesi projesine biz sahip olacağız. İnşallah 2023 itibarıyla bu projeyi tamamlamayı ümit ediyoruz. Projenin büyüklüğü 2 milyar dolar civarında. "

(Bitti)