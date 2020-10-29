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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 29 Ekim mesajı
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 29 Ekim mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:05:01 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 29 Ekim mesajı

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Egemenliğimizin tescili Cumhuriyetimizin 97. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

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