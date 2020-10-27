Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aksaray'da:

AKSARAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi bittiğinde, 5,4 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine ulaşacaklarını belirterek, "Bu projeyle çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, tarihi Sultanhanı Kervansarayındaki "Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi"nin açılışında, BOTAŞ'ın doğal yaşamın korunması için hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek için Aksaray'a geldiklerini söyledi.

- "Proje bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine ulaşacağız"

Tuz Gölü'nde Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesini hayata geçirdiklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Proje bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine ulaşacağız. Bu projeyle çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz. Tuz Gölü bilindiği üzere başta flamingolar olmak üzere bir çok kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu proje başlamadan evvel flamingoların sayısı neredeyse 3 bin, 3 bin 500'lere kadar gerilemişti. Bu projeden sonra flamingo sayısı 25 binlere ulaştı. Bu da gösteriyor ki yapılan çalışmalar meyvesini, neticesini veriyor. Özellikle bu çalışmada emeği geçen başta BOTAŞ Genel Müdürü olmak üzere tüm yetkili ve görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu depolama maksatlı mağaraları oluştururken, Kızılırmak'tan yaklaşık 120 kilometre mesafeden su getiriyoruz. O tuz mağaralarını eritmek için kullanıyoruz. O mağaralarda eriyen tuzu da yine yaklaşık 30-40 kilometre mesafedeki Tuz Gölü'ne basıyoruz. Aslında, Tuz Gölü'ndeki canlanma, tabiatın yeniden canlanmasına da şahitlik ediyoruz."

Konuşmaların ardından, Bakan Dönmez, sergideki fotoğrafları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Dönmez, daha sonra kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştildi.

- "Gençlerimize iyi bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz"

Dönmez, daha sonra, Sultanhanı Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere tablet dağıttı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, BOTAŞ'ın öğrencilere eğitim desteğinde bulunduğunu ve okuldaki 100 öğrenciye tablet dağıttığını ifade etti.

Bugünün çocuklarının yarının gençleri olduğunu anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Gençlerimize iyi bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Bugünkü nesil bizlere göre biraz daha şanslı. Ben üniversiteye gidene kadar bilgisayar görmemiştim. Bakın şimdi daha ilkokuldayken öğrencilerimiz teknolojiyle tanışıyor. Tabii ki sadece kullanmak yetmiyor. Bunu üretmek de son derece önemli. Bu açıdan hükümetimiz teknoloji alanında hem Ar-Ge desteği hem de üretim desteği veriyor. Pandemiden dolayı tüm öğrenicilerimizi buraya almadık. İçinde bulunduğumuz salgından dolayı biraz daha hassas ve titiz davranıyoruz."

Bakan Dönmez'e, açılış ve ziyaretlerinde, Vali Hamza Aydoğdu, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Murat Kolcu eşlik etti.