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Aktüel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın acı günü
Aktüel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın acı günü

Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı'nın cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:35:28 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın acı günü

TRABZON (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın dün vefat eden annesi Ayşe Kalaycı için cenaze töreni düzenlendi.

Ayşe Kalaycı için Araklı ilçesine bağlı Kestanelik Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayşe Kalaycı'nın cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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