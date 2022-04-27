Enerji ve gıda krizinin sona ereceği tarihi açıkladılar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ikinci ayını doldurdu ve müzakere masasından sonuç henüz alınamadı. Sayısız sivil ve askeri kayıp verilen savaşın ekonomik boyutu da oldukça korkutucu bir noktaya doğru ilerliyor. Dünya Bankası ise konuyla ilgili kritik bir uyarı yaparak bu korkuları yeniden alevlendirdi…

Dünya 1970’lerden bu yana en büyük maden, tarım ürünleri, enerji kaynakları ve hayvancılık ürünleri krizini yaşıyor. Bu krizin en önemli sac ayaklarından biri de Ukrayna’da sürmekte olan savaş.

Bu durumda hemen her ülke için hem artan enflasyon hem de artan işsizlik oranları anlamına geliyor. Dünya büyük bir ekonomik buhranın içine düşerken savaşın ne kadar süreceği ve barış ihtimalinin zayıflığı ülkeleri ve halkları diken üstünde yaşatıyor.

Dünya Bankası, Ukrayna'daki savaşın önümüzdeki üç yıl boyunca pahalı gıda ve enerji fiyatlarına yol açacağı uyarısında bulunarak, küresel ekonominin 1970'lerin zayıf büyümesinin ve yüksek enflasyonunun yeniden başlamasına yönelik korkuları aktardı.

Washington merkezli kalkınma örgütü Dünya Bankası, 2024'ün sonuna kadar devam edecek sürekli yüksek maliyetlerin küresel çaplı bir krize yol açacağını ve bunun da üç yıl boyunca süreceğini söylüyor.

2024'e kadar sürecek

Banka'nın son yaptığı araştırmalara göre, son iki yılda dünyanın 1973 petrol krizinden bu yana enerji fiyatlarında en büyük artışı ve 2008'den bu yana gıda ve gübre fiyatlarındaki en büyük sıçramayı gördüğü ortaya çıktı. Enerji ve gıda maliyetlerinin mevcut seviyelerinden geri çekilmesi muhtemel olsa da, 2024'ün sonunda son beş yılın ortalamasının üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu ticaret ve üretim aksaklıklarının bir sonucu olarak, Banka bu yıl enerji fiyatlarında %50'lik bir artış öngörüyor. Brent ham petrolünün fiyatının 2022'de varil başına ortalama 100 Dolar, 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi ve 2021'e göre% 40'tan fazla bir artış bekliyor. Fiyatların 2023'te 92 dolara düşmesi bekleniyor, ancak varil başına 60 dolarlık beş yıllık ortalamanın oldukça üzerinde kalacak.

Hasar yaklaşık 60 milyar dolar

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını aktardı.

Ukrayna'daki savaş sadece Ukrayna'yı değil dünyayı da yoksullaştırıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus saldırılarının hedefindeki birçok kent harabeye döndü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını belirterek, savaş devam ettikçe bunun daha da artacağını belirtti.

Ukrayna'nın mali yardım ihtiyaçlarıyla ilgili Dünya Bankası konferansına verdiği demeçte Malpass, "dar" hasar maliyetlerinin erken tahmininin savaşın Ukrayna'da artan ekonomik maliyetlerini içermediğini belirterek, "Tabii ki savaş hala devam ediyor, dolayısıyla bu maliyetler artıyor" dedi.