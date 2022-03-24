Enerji Uzmanı Kara'dan dikkat çeken değerlendirme: Motorin neden benzinden daha pahalı hale geldi?

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Türkiye'de son altı ayda benzine yüzde 162, motorine de yüzde 212 zam geldi.

Altı ay önce benzin 7,76, motorin ise 7,30 liraya satılırken, dün gece yarısı gelen son zam ile birlikte motorinin fiyatı 25 liraya kadar yükselerek benzini geride bıraktı.

'İki sebebi var'

Dünya gazetesi yazarı Mehmet Kara, motorin fiyatının benzinden daha yüksek olmasının iki sebebe bağlı olduğunu söyledi. Kara, motorinin benzin fiyatından daha yüksek olmasının birinci sebebini, "Uluslararası piyasalardaki motorin fiyatları da yüksek olduğu için Türkiye'de motorine benzin ve LPG'den daha fazla zam geliyor." ifadeleri ile açıkladı.

'Motorin tesisleri yetersiz'

Motorin fiyatının daha yüksek olmasının ikinci sebebine de değinen Kara, Türkiye'deki motorin üretim tesislerinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Küresel piyasalarda benzin arz fazlası var. Buna ek olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında benzin üretim kapasitesi yüksek rafineriler var. Motorin üretimi talebin karşısında yetersiz kalıyor. Ve sonuçta Türkiye ve bölgesinde motorinde arz açığı var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor." dedi.

Mehmet Kara, şöyle devam etti:

Aynı makineden hem motorin hem de benzin elde edemezsiniz. Motorini sanayide, taşıma araçlarında, zaman zaman enerji üretiminde, tarımda yani her yerde kullanıyoruz. Motorin fiyatlarında indirim olması için petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Ama motorin fiyatlarının düşmesi için maliyetinin de düşmesi gerekir.

Mazotun ve ya benzinin tüketiciye gelinceye kadar geçirdiği aşamaların maliyet kalemlerinin de düşmesi gerekir. Mesela rafineriden çıkınca tüketiciye ulaşması için taşınıyor. Rafineri ayrıştırma için elektrik tüketiyor. İşçilik maliyeti, çevreyi korumaya dair bir takım çalışmaların maliyeti, petrolü ayrıştırmak için kullanılan çeşitli kimyasalların maliyetinin de düşmesi gerekir. Bütün bunlar düşmeden akaryakıtta tam bir gerileme beklenemez.