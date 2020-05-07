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Aktüel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:54:35 -
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

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