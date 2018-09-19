THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 8 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, doğalgaz, petrol ve elektrik piyasalarında faaliyet gösterecek 8 şirkete lisans verilirken, farklı piyasalardaki 13 şirketin lisansı ise sona erdirildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 8 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz piyasasında bir şirkete doğalgaz ithalat (spot LNG) lisansı verilirken, aynı piyasada 2 şirketin doğalgaz toptan satış lisansı ve doğalgaz iletim (LNG) lisansına son verildi.

Petrol piyasasında bir şirkete madeni yağ lisansı ve bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 5 şirketin madeni yağ ve bir şirketin depolama lisansı sona erdirildi.

Elektrik piyasasında ise 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin üretim lisansı iptal edildi. 

LPG piyasasında da bir şirketin LPG depolama lisansı ile bir şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

Ayrıca, bir şirketin Kaynar Hidroelektrik Santrali (HES) projesi için verilen üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin alınan kurul kararının geri alınmasına ve projenin tümüyle iptaline karar verildi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:11
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV indirimi
    1. Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV..
    2. Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    3. Alışverişte yabancı morali
    4. Türk vatandaşlığına geçişin mali..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu: Kimin kazanma..
    6. Şimdi kazanma vakti
    7. Komşuda ortalık karıştı!
    8. Rus basını: İstanbul cehenneminde yandık
    9. Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin..
    10. Rodrigues kendi maaşını ödedi
    11. Gayrimenkulde Rusya açılımı
    12. Kayıp Sedanur olayında komşusundan şok..
    13. Birleşmiş Milletler Arakan’da..
    14. Cüneyt Çakır yönetti, Liverpool PSG..
    15. Altın fiyatları ne kadar?
    16. 'Ajan' Deniz Yücel’den skandal..
    17. Martin Linnes hedef açıkladı! 'İlk 3..
    18. Fernando Muslera'ya göre 3 gollü..
    19. Erzurum’da can pazarı! Önce eşi, sonra..
    20. Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk