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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 7 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 10:47
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi. 

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 24 şirkete üretim lisansı verilirken, bir şirketin üretim lisansı diğer bir şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi. Aynı piyasada bir şirketin üretim lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

Doğal gaz piyasasında bir şirketin doğal gaz toptan satış lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilirken, 3 şirketin madeni yağ lisansı, bir şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:47
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