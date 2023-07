Enerji Performans Sözleşmesi Modeliyle ilk güneş enerji santrali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van’da düzenlenen Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, “Tarih dolu sokakları, verimli toprakları, bol akarsularıyla medeniyetlerin beşiği, Doğu’nun İncisi Van’dayız” diyerek sözlerine başlayan Bakan Uraloğlu, “Seyit Fehim Arvasi döneminde dile getirilen, ‘Dünyada Van, ahirette İman’ sözü boşuna söylenmemiş. Anadolu medeniyetlerinden pek çok iz taşıyan, doğunun en büyük illerinden biri olan Van, doğal güzellikleriyle görkemli illerimizdendir. Bugün burada Güneş Enerji Santrali açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız” dedi.

21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar

Ulaştırma ve haberleşme alanında pek çok yatırıma imza attıklarını kaydeden Uraloğlu, “Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve hizmete açtık. Turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak Yeni Ercan Havaalanı’nın yakın zamanda açılışını yaptık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık” diye konuştu.

“Türkiye'ye çağ atlattık”

20 yılda Türkiye’ye çağ atlattıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin her noktasını yatırım planlarımıza dahil ediyoruz. Elbette gösterdiğimiz bu özeni, Van ilimiz için de gösteriyoruz. Bugüne kadar Van’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yatırımları için 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptık” diye konuştu. Uraloğlu, 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yolu, 583 kilometreye çıkardıklarını belirterek, Van’a yapılan yatırımlara ilişkin şunları kaydetti: “İlimizde 2003’e kadar bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol bulunmazken, biz 320 kilometre bitümlü sıcak karışım standardında yol yaptık. Van’ı Bitlis’e bölünmüş yollarla bağladık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis İl Sınırı Yolu, Erciş-Muradiye Çaldıran Yolu, Van-Özalp-Saray-Kapıköy Yolu Yolunu sathi kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bin 400 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde Karabet Kar Tünelini, 2 bin 306 metrelik Kuskıran Tüneli 1. Tüpünü ve 250 metrelik Çatak Çığ Tünelini trafiğe açtık. İlimiz sınırlarında 131 kilometrelik demiryolu ağımız mevcuttur. 50 vagon taşıma kapasiteli Sultan Alparslan ile İdris-i Bitlisi feribotlarının işletmeye aldık. Tatvan ve Van liman sahasını taradık. 131 kilometrelik mevcut konvansiyonel hattın yenileme ve komple bakımını yaptık. Van Ferit Melen Havalimanı’mızda 2003 yılında 144.003 olan yolcu trafiğimiz, 2022 yılında 1 milyon 311 bine ulaştı. Van Ferit Melen Havalimanı Yeni Terminal Binası Aks İlavesi ile Teknik Blok ve Kule Yapımı projemiz sayesinde; yıllık yolcu kapasitemiz 1 milyon 200 binden 2 milyon 500 bine çıktı. Edremit Küçük Tekne Barınağı inşaatını bitirdik. Gevaş Barınağını ve Gevaş Akdamar İskelesi’ni onardık. İlimizde halen devam eden 10 adet karayolu projemiz ve 2 adet denizcilik projemiz var. Durmadan her daim Türkiye için hizmet üretmeye devam ediyoruz.”

“Güneş enerji santralleri çok önemli”

Türkiye’nin nüfusunun sürekli artması ve ekonomik hacmimizin de her geçen gün büyüdüğüne işaret eden Bakan Uraloğlu, her yıl daha fazla enerji üretimine ihtiyaç duyulduğunu, enerji kaynaklarının kullanımının her geçen yıl daha da arttığının altını çizdi. Uraloğlu, bu konuda şöyle konuştu: “Bu durum; yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla azalmasına, enerji ithalatının artmasına neden oluyor. Bu durum hava ve çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Atmosfere ve çevreye zarar vermeyen aynı zamanda ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hızla artmaktadır. Bu bilinçle, ilk olarak 2017 yılı aralık ayında İzmir’de Güneş Enerjisi Santrali’ni kullanıma aldık. Bugün de Van 11. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki ikinci Güneş Enerjisi Santrali projesini tamamlayarak hizmete sunuyoruz. 100 bin metre kare alan üzerine kurulan santralimiz; 5 adet trafo, 45 adet inverter, 10 bin 400 adet panelden oluşuyor. Ayrıca 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. İşletme süresi boyunca en az yüzde 70 verimle çalışacak ve sözleşme süresi sonunda en az yüzde 70 verimle çalışır halde idaremize devredilecektir.”

“Enerji giderleri azalacak”

Santralin Türkiye’de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk Güneş Enerjisi Santrali olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanmasının garanti altına alındığını dile getirdi. Bu sayede sözleşme süresi boyunca hem yapım hem de işletme giderleri için herhangi bir ödeme yapılmayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Projemizde herhangi bir kamu bütçesi kullanmadık. İşletme süresi boyunca güncel enerji fiyatı üzerinden yüzde 13 indirim uygulanacak. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren de Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüzün tüm enerjisi herhangi bir bedel ödemeksizin bu santralden karşılanacak. Projemiz, kurumumuzun enerji giderlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yarınlarımıza yaşanabilir temiz dünya brakacağız”

Ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarla yarınlarımıza yaşanabilir temiz bir dünya bırakmayı hedeflediklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu kapsamda peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan birçok çalışmaya imza atıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla yollar akıllanırken, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritalama çalışmalarımız ile ve oluşturduğumuz gürültü eylem planlamasıyla, söz konusu sahaları ayırt ederek, uygun önlemler alıyoruz. İnsan ve çevreye duyarlı AR-GE çalışmaları kapsamında; çevre dostu, su bazlı yol çizgi boyaları, daha az enerji ve emisyon salınımıyla üretilen ılık asfalt teknolojisi, yarma ve tünel portallarında kazı imalatını azaltacak tasarım ve yapım teknolojileri ile çevre dostu buz çözücü ve önleyici sıvılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Tübitak destekli projelerle ileri teknoloji gerektiren sessiz, güvenli ve uzun ömürlü aşınma tabakası geliştirerek uygulamasına başladık, trafiğe bağlı olarak kullanımına sağladık” dedi.

Yaban hayvanlarına 'Ekolojik Köprüler' karayollarında koruma sağlıyor…

Uraloğlu, karayolu güzergahlarındaki yapım çalışmalarında yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde, onların hayatlarını tehlikeye sokmamak için alınabilecek en uygun önlem olarak “Ekolojik Köprüler” inşa ettiklerinin altını çizerek, yaban hayatına verdiklerini öneme değindi. Uraloğlu, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili şöyle konuştu: “Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy’de “Ekolojik Köprü”yü hayata geçirdik. Türkiye’de, yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş “İlk Yaban Hayatı Köprüsü”. Gülek Boğazı ile Akdeniz’i bağlayan Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun 30. kilometresinde “Orman Ekosistem Köprüsü“ adıyla inşa ettik.”