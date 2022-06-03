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Dünya Enerji krizi tırmandı! Avrupa ülkesi halkına çağrıda bulundu: Odun toplayın
Dünya

Enerji krizi tırmandı! Avrupa ülkesi halkına çağrıda bulundu: Odun toplayın

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle dünya genelinde enerji maliyetleri artış gösterdi. Polonya'da ise artan fiyatlar sebebiyle hükümet, halka odun toplanılması yönünde tavsiyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 18:39:00 -
Enerji krizi tırmandı! Avrupa ülkesi halkına çağrıda bulundu: Odun toplayın

Polonyalı yetkililer, enerji maliyetlerinin artması üzerine, vatandaşlarına ormanlık alandan yakacak odun bulanabileceğini hatırlattı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının, enerji maliyetlerini artırdığını söyledi.

Morawieck, söz konusu durumu, Putin'in neden olduğu enflasyon (Putinenflasyon) olarak nitelendirdi.

Ülkede enerji maliyetlerinin artması üzerine yetkililer, Polonyalılara evlerini ısıtmak için ormandan yakacak odun toplanabileceği önerisinde bulundu.

Söz konusu öneri, muhalefet tarafından "hükümetin ekonomi ile baş edemediğinin işareti" olarak değerlendirildi.

Ülkede, yakıt fiyatlarının litresinin 1,87 doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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