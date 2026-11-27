Irak, 12 yıldır kapalı olan eski Irak-Türkiye petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlarken, hattın ilk aşamada günlük 300 bin daha sonra ise 500 bin varil petrol taşıma kapasitesine ulaşmasını hedefliyor.

Irak resmi ajansı INA'nın aktardığı Petrol Bakanlığı açıklamasına göre, petrolün 46 inç çapındaki boru hattı üzerinden IT1 pompa istasyonundan IT1A istasyonuna, buradan da MS ölçüm istasyonuna ulaştırılması planlanıyor.

Hattın ilk aşamada günlük 300 bin varil kapasiteyle çalışması, ikinci pompa istasyonundaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bu kapasitenin 500 bin varile çıkarılması öngörülüyor.

Boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların, Kuzey Petrol Şirketi ve Petrol Projeleri Şirketi bünyesindeki Iraklı mühendisler ve teknik ekipler tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Petrol Bakanlığına bağlı diğer birimlerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, hattın yerel imkanlarla onarıldığı ve yeniden işletmeye alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesinin artırılması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve petrol altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.