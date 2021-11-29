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Ekonomi Enerji ithalatında yüzde 159 artış!
Ekonomi

Enerji ithalatında yüzde 159 artış!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde 5 milyar 427 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:18:00 -
Enerji ithalatında yüzde 159 artış!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 427 milyon 439 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ekim ayında bu rakam 2 milyar 92 milyon 933 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 159,3 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 artarak 2 milyon 893 bin 200 tona çıktı.

 

 

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