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Ekonomi Enerji ithalatı faturası aralıkta azaldı
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası aralıkta azaldı

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 azalarak 2 milyar 760 milyon 443 bin dolara geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:36:00 -
Enerji ithalatı faturası aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Aralık 2020’ye ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

17 milyar doları aştı

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat da yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, aralıkta yıllık bazda yüzde 3 azalışla 4 milyar 530 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2019’da yüzde 76,7 iken geçen ay yüzde 79,8’e yükseldi. İhracat, ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolara düşerken, ithalat ise yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolara ulaştı.

Yerli üretim etkiledi

Aralıkta Türkiye’nin toplam ithalatının 2 milyar 760 milyon 443 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı oluşturdu. Geçen yılın aralık ayında bu rakam 3 milyar 799 milyon 901 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 27,4 azaldı. Enerji ithalatının düşmesinde yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

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