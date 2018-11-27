Enerji içecekleri tüketmeyin!

Kafeinin besleyici bir değeri yok. Bazılarında ezilmiş guarana tohumları var. Guarana, tohumları kafeinli bir bitki. Ayrıca, dayanıklılığı artırdığı iddia edilen ginseng ve kas performansını artırdığı ileri sürülen karnitin ve yılan yağı da kullanılıyor. Bunların fazla miktarda alınmasının sağlığa zararlı olduğu da biliniyor.

Fazla miktar kafein sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, mide-bağırsak problemleri ve çarpıntı yapabilir.

Amerika'da gıdalarda ne kadar kafein bulunabileceği belirli. Yönetmeliğe bağlanmış durumda. Ancak enerji içecekleriyle ilgili yaptırım yok. Bunlar ne besin ne de ilaç.. 'Besin desteği' deniyor bunlara ve bundan dolayı yasaları yönetmelikleri aşıyorlar. Kendi bildiklerine uyarıcı kafein kullanıyorlar. Bazılarının bir kutusu, 14 kutu kola içmeye bedel.. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yasak, bu içeceklerin 'besin desteği' olarak adlandırılmasıyla deliniyor.

Enerji içeceklerinin çocuklar için yasaklanıp yasaklanmaması tüm dünyada tartışılıyor. İsveç'te 15 yaşından küçüklere satılması yasak.

Norveç'te sadece eczanelerde satılıyor.

İngiltere'de enerji içeceklerinde 16 yaşından küçükler, gebeler ve süt veren anneler ve kafeine duyarlı kişiler için uygun olmadığına dair etiketler bulunması zorunlu.

Çünkü kafein zehirlenmesi çok ciddi bir olay. Chicago'daki bir zehirlenme merkezinde yaş ortalamaları 21 olan gençlerin yüzde 12'sinin hastaneye yatırılmaları gerekirken, bunların üçte ikisi yoğun bakıma sevkedilmiş.

Kafein zehirlenmesi sinirlilik, huzursuzluk, baş ağrısı, çarpıntı, ritim bozukluğu, uykusuzluk, terleme, ajitasyon, ellerde titreme gibi sinir sistemi ve mide ağrısı, göğüste yanma, bulantı, kusma, ishal yapıyor. Hipertansiyon, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu gibi hastalıkları olanlarda ise kalp ve yüksek tansiyon krizlerine yol açabiliyor.

Tehlike her yıl katlanarak büyüyor

Enerji içecekleri ilk 1987'de Avusturya'da ve 1997'de Amerika ve diğer ülkelerde satılmaya başlandı. Dünyada 200'den fazla marka olduğu biliniyor.

Fortune Dergisi'nde 2006 yılında yayınlanan bir rapora göre Amerika'da 2000 yılından beri satışları yüzde 700 oranında büyümüş.. Yani tehlike de aynı oranda büyüyor..