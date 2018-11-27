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Enerji gemisinde büyük patlama

Endonezya'da “Karadeniz Power ship"e ait bir enerji gemisinde meydana gelen patlama, saniye saniye kaydedildi.

27 Kasım 2018 Salı 16:15
Enerji gemisinde büyük patlama

Endonezya'da bulunan enerji gemisinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen Karadeniz Holding'e ait  “Karadeniz Power ship"e ait bir enerji gemisindeki patlamada şans eseri yaralanan ve ölen olmadı. Patlamanın ardından tesisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Patlamanın kazan dairesinde olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:15
  1. Karadeniz Holding
  2. Karadeniz Power ship
  3. Enerji gemisi
  4. büyük patlama
  5. Endonzeya

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