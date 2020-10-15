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Ekonomi Enerji fuarcılığında önemli satın alma
Ekonomi

Enerji fuarcılığında önemli satın alma

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:45:45 -
Enerji fuarcılığında önemli satın alma

ANKARA (AA) - TG Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nı (ICCI) satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 kıtada 35 ülkede faaliyet gösteren TG Expo, Sektörel Fuarcılık AŞ'nin iki ortağı olan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ve PennWell International ile imzaladığı anlaşmayla Sektörel Fuarcılık AŞ'yi ve ICCI'nın bütün haklarını satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, dünyanın farklı bölgelerinde 8 ayrı uluslararası enerji etkinliğinde imzası bulunan bir şirket olduklarına dikkati çekerek, enerji sektörüne yaptıkları uluslararası yatırımlara paralel Türkiye enerji sektöründe de güçlendiklerini belirtti.

Türk katılımcılar ve yabancı yatırımcılar için ICCI'nin, TG Expo çatısı altında güçlenerek yoluna devam edeceğini kaydeden Akyıldız, "Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli yurt dışına, yurt dışındaki deneyimleri ülkemize transfer etmek için Türkiye'de ilk olarak yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi alanında Solar İstanbul'un ilkini bu yıl başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi Türkiye'nin en büyük ve saygın enerji fuarı ICCI'ı satın almanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa, Asya, MENA gibi yakın coğrafyanın uluslararası en büyük enerji etkinliklerinden biri olan ICCI, Türkiye'de ilk düzenlenen uluslararası enerji etkinliği olma özelliğini taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 26 yıldır aralıksız desteklenen ICCI, TG Expo Fuarcılık AŞ'nin yönetiminde yıllık yaklaşık 25 milyar dolar ciroya ev sahipliği yapıyor.

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