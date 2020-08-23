Enerji filomuz iş başında

Daha önce hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu faaliyeti 2012’nin sonunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde yerli imkânlarla yürütülüyor.

Üç boyutlu araştırma yapabiliyor

31 Aralık 2012’de 130 milyon dolara satın alınan, iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme özelliğine sahip gemi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor. Ayrıca iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki Barbaros Hayreddin Paşa, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

Yerli başarı oruç reis

Diğer sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis’in inşasına ise 2012’de start verildi. 23 Haziran 2017’de geçici kabulü yapılan gemi, 2017 Ağustos ayı içinde operasyon test, eğitim ve tecrübe çalışmalarına başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik aramalar yapabilen Oruç Reis’le bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebiliyor.

Gemiyle deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçümler ile analizler gerçekleştirilebiliyor.

Tam teçhizatlı

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan Oruç Reis’te 28’i araştırmacı, 27’si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

Üst düzey teknolojiye sahip

Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih de 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip. Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirilen gemi, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

12 bin 200 metre derinlikte, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih’in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar. Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan deniz taştı, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatladı.

Envanter genişliyor

Türkiye’nin ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018’de envantere katıldı. Uzunluğu 230 metre, genişliği 36 metre olan gemi; çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eşzamanlı operasyona imkân sağlıyor.

2011’de yapılan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Ülkemizin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. 2012’de inşa edilen geminin uzunluğu 227 metre, genişliği 42 metre. Kanuni’nin Mersin Taşucu Limanı’nda geliştirme çalışmaları devam ediyor.