Enerji Bakanı’ndan CHP’nin ‘boş tüp’üne olay cevap!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

CHP'li vekiller Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ı boş tüple karşıladı. Son bir yılda enerji kalemlerindeki fiyat artışına dikkati çeken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın komisyon üyelerinin elini sıktığı sırada Bakan Bayraktar'a tüpü göstererek "Halkın mutfağında tüp maalesef boş" dedi. Bayraktar ise "Evet, boş çünkü doğal gaz kullanıyorlar! Tüpe artık gerek yok" cevabını verdi. Görüşmede Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarında vatandaşa sağlanan desteğe ilişkin ise "Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarında bugünün fiyatlarıyla 2024 yılında 548 milyar, 2025 yılı ilk on ayında ise yaklaşık 530 milyar liralık tutar Hazinemiz tarafından karşılanmıştır." dedi.

BORCUNU ÖDESEYDİN KESİLMEZDİ

Bayraktar'ın sunumu esnasında Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise " Şanlıurfa karanlıkta" ifadelerini kullandı. Sarı'nın sözlerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin kesilmezdi" ifadeleriyle karşılık verince çıkan gerilimin ardından komisyona 20 dakika ara verildi.

CHP’li vekillerin bütçe görüşmelerini sabote etme girişimleri Komisyon Başkanı Mehmet Muş’u da sinirlendirdi. Muş sonunda Sarı'ya "Git basın toplantısında meramını anlat. Siz buranın sahibi değilsiniz" karşılığını verdi.