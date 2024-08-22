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Ekonomi Enerji bağımsızlığına doğru adım adım: Petrol ve doğal gazda yeni rekor!
Ekonomi

Enerji bağımsızlığına doğru adım adım: Petrol ve doğal gazda yeni rekor!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:09:00 -
Enerji bağımsızlığına doğru adım adım: Petrol ve doğal gazda yeni rekor!

Enerji Bakanı Bayraktar, “Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor” diyerek yeni verileri paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gazda yeni rekor üretimin geldiğini duyurdu.

Bakan Bayraktar X hesabından yaptığı paylaşımda petrol ve doğal gazda yeni rekor üretiminin geldiğini duyurdu. Paylaşımında “Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi. Bayraktar paylaşımında petrol üretiminin günde 107 bin 621 varile, doğal gaz üretiminin ise günde 7 milyon 609 bin 427 metreküpe yükseldiğini belirtti.

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