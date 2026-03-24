SON DAKİKA
Dünya Enerji altyapıları hedef alındı! Savaş başka bir boyuta taşınıyor
Yeniakit Publisher
ABD-İsrail saldırılarında İran’daki doğal gaz ve elektrik altyapılarının vurulması, çatışmanın kritik enerji hatlarını hedef alan yeni bir boyuta taşındığını gösterdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı.

İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi.

Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr’de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı duyurulmuştu.

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu
ABD-İran anlaşacak beklentisi! New York borsası yükselişle kapandı
Pakistan Dışişleri: ABD heyeti, İran görüşmeleri için birkaç gün içinde ülkeye gelecek
İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı
Selim

Yalancılar ve zalimler yok olma yoluna girdiniz yahudi siyonist klavuzunuz olduysa onlara gelen lanet sizide yakalayacak az kaldı inşallah

Nihat Kızılçelik

İran her zamanki gibi geç davranıyor aslında İranın soykırımcı satanist İsraile yapması gerekenleri önce soykırımcı Satanist İsrail yapıyor onlarara mükabele olarak aynısını İran daha sonra yapıyor bu da avantaj kazanacağı yerde dezavantajlı duruma düşürüyor İran şimdiye kadar zaman kaybetmeden İsrailin Elektrik alt yapısını Enerji Su kaynaklarını vursaydı savaşın seyri İranın lehine gelişe bilirdi Kuzey Irak Tarafında Ikyb Pjak Pkk Pyd hareketlenmesini zamanında müdahale edip durdurmassa karadanda kuşatma zorluklarıyla karşılaşa bilirler
