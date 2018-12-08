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Enduroda sezon finaline Urla ev sahipliği yapacak

- Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son yarışları, 15-16 Aralık'ta Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:05
Enduroda sezon finaline Urla ev sahipliği yapacak


ANKARA (AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, 15-16 Aralık'ta İzmir’in Urla ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek yarışların startı, 15 Aralık Cumartesi günü Urla Belediyesi önünde verilecek. Yarışlar daha sonra Urla'nın Yağcılar köyü Narlıbahçe mevkisindeki Titus-Feronia Yarış Parkuru'nda sıralama mücadelesiyle devam edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Urla'daki son ayak yarışında sporcular, 16 Aralık Pazar günü saat 10.00'da start alacak.

Bu arada, şampiyonada, Kızılay'ın "Hayata Bağlan" projesine de destek verilecek. Proje, engelli ve madde bağımlısı kişilerin yanı sıra gençlere ve kadınlara yeni bir hayat sunuyor. İŞ-KUR iş birliğinde başlatılan proje kapsamında düzenlenen kurslar ile kursiyerler ekonomik özgürlüklerini kazanarak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de öz güvenlerini arttırıyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:05
  1. "Hayata Bağlan"
  2. 15-16 Aralık
  3. İzmir
  4. Kızılay
  5. Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası
  6. Urla

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