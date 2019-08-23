Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "su" alarmı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta için kuraklık tehlikesi nedeniyle halka su tasarrufu çağrısı yapıldı.



Republika gazetesinin haberine göre, Cakarta Valisi Anies Baswedan, meteorolojinin başkent için verdiği kuraklık uyarısı üzerine kent sakinlerini su kaynaklarının verimli ve bilinçli kullanılması yönünde duyarlı olmaya davet etti.



Cakartalılara su tasarrufu yapma çağrısında bulunan Baswedan, atık suların tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla su drenajlarının doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de Cakarta ve Banten eyaletinde 10 gün içinde yağış beklentisinin düşük olduğu, bunun da yer altı suyu ve temiz su yetersizliğine neden olacağı uyarısı yaptı.





