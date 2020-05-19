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Endonezya’nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamaları 4 Haziran'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:30:43 -
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamaları 4 Haziran'a kadar uzatıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar 4 Haziran’a kadar uzatıldı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, salgınla mücadele çerçevesinde geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların iki hafta daha uzatılması kararı aldıklarını açıkladı.

Başkentte gelecek iki hafta içinde Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde düşüş olmasını ümit ettiğini belirten Baswedan, bu süreçte halktan sosyal kısıtlamalar ve sağlık kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Cakarta’da salgına karşı 10 Nisan’da uygulanmaya başlanan kısıtlamalar, alınan kararla üçüncü kez uzatılmış oldu.

Kısıtlamalar kapsamında eğitimin uzaktan sürdürülmesi ve ibadethanelerin kapalı olmasının yanı sıra sağlık, enerji, gıda, iletişim ve finans gibi 11 sektör dışında evden çalışma zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan, ülke genelinde vakaların yoğun olduğu 4’ü eyalet olmak üzere 26 bölge ve şehirde sosyal kısıtlama uygulaması devam ediyor.

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 486 artışla 18 bin 496’ya, ölü sayısının 30 artışla 1221’e, iyileşenlerin sayısının 143 artışla 4 bin 467’e yükseldiği açıklandı.

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