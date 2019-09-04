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Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü

04 Eylül 2019 Çarşamba 07:10
Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü

CAKARTA (AA) - Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti.

Kompas tv kanalının haberine göre, Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı.

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

Ailenin yakınları ise saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 07:10
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