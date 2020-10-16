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Aktüel Endonezya'da sel nedeniyle 350 ev su altında kaldı
Aktüel

Endonezya'da sel nedeniyle 350 ev su altında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 06:10:52 -
Endonezya'da sel nedeniyle 350 ev su altında kaldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde sel nedeniyle 350 evin su altında kaldığı bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Toli-Toli bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Silondou ve Janja köylerinde sele yol açtı.

Selin etkili olduğu köylerde 350 evin su altında kaldığı belirtilen açıklamada, bir köprünün çökme tehlikesine karşı güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Selzedelerin ihtiyaçlarına yönelik ilgili birimlerin koordinasyon içinde olduğunu bildiren yetkililer, selden bölgedeki başka yerleşim alanlarının da etkilenip etkilenmediğine ilişkin bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu arada, Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), yarına kadar Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Buol ve Morowali gibi çeşitli bölgelerde de beklenen sağanak yağış nedeniyle sel uyarısı yaptı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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