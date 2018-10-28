Endonezya'dan İsrail'in Gazze saldırısına şiddetli kınama

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Widodo, Doğu Cava'daki Sidoarjo bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde hasara neden olan saldırısını şiddetle kınadı.

İşgal altındaki Filistin halkının bağımsızlığının Endonezya'nın uluslararası diplomasisinde öncelikli olduğunu vurgulayan Widodo, Endonezya'nın Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

Gazze sınırı ve Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen gösterilerde Gazze'de 5, Batı Şeria'da 1 kişi İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180'den fazla Filistinli ise yaralanmıştı.

Bölgede 2016'da hizmete açılan Endonezya Hastanesi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin ardından yabancı ülke tarafından bölgede açılan son hastane olarak yer alıyor.