Endonezya’dan Gazze kararı! Askıya aldı

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldıklarını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hadi, başkent Cakarta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'ye birlik konuşlandırma kararındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Hadi, Gazze'ye asker konuşlandırma planlarına ilişkin "her şeyin beklemede" olduğunu belirterek, kararın ertelenmesindeki esas nedenin tırmanan bölgesel gerilim olduğunu söyledi.

Endonezya, Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.

BARIŞ KURULU HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşaması oluşturulmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılmıştı.