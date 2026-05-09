  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verildi! Gram altında önce 8 bin, sonra 11 bin beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti! "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Ömer Çelik yanıtladı Bakan Kacır “Askeri ve stratejik sektörlerde öncüyüz” Dünyada ve Avrupa’da lider üreticiyiz Sosyal medyayı karıştırdı: Steven Saran'dan kadın muhabire olay hareket AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye devrim yaptı Bakan Yumaklı ‘İsrail tohumu’ algısına rakamlarla cevap verdi İlk 10 ülke içindeyiz KIZILELMA müjdesi! İlk seri teslimatlar bu yıl yapılacak Türkiye ile BAE arasında kritik temas "Erkekleri doğrudan öldürüyorduk" itirafı Katil sürüsü kendinden olanı bile öldürmüş
Dünya 3 polis öldü! Pakistan’da karakola bombalı saldırı
Dünya

3 polis öldü! Pakistan’da karakola bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
3 polis öldü! Pakistan’da karakola bombalı saldırı

Pakistan’ın kuzeybatısında karakol yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da karakolu hedef alan bombalı saldırı sonrası bölgede çatışma çıktı. Pakistan'ın kuzeybatısında karakola düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada en az 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Saldırıyı üstlenen çıkmadı

Polis yetkilisi Zahid Han, yaptığı açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde bir intihar bombacısı ve beraberindeki silahlı saldırganların karakol yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini belirtti.

 

Patlamanın etkisiyle yakınlardaki birçok evin ve karakolun yıkıldığını aktaran Han, patlamanın ardından çıkan çatışmada 3 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

Pakistan'da terör saldırılarında son durum

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

 

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

 

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Pakistan'da mafyaya operasyon
Pakistan'da mafyaya operasyon

Dünya

Pakistan'da mafyaya operasyon

Pakistan’da yakıt fiyatları hükümeti düşürecek!
Pakistan’da yakıt fiyatları hükümeti düşürecek!

Ekonomi

Pakistan’da yakıt fiyatları hükümeti düşürecek!

Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği
Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği

Dünya

Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği

Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın
Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın

Gündem

Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23