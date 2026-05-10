Fenerbahçe taraftarları isyan etti: 'Psikolog masraflarımızı yönetim karşılasın!'

Türk futbolu dün gece tarihi anlardan birine daha tanıklık etti. Süper Lig’in final perdesinde ipi göğüsleyen taraf yine Galatasaray olurken, üst üste gelen ikincilikler Fenerbahçe taraftarında sabır taşını çatlattı.

Aslan’ın Bileği Bükülmüyor: 26. Kupa Müzede

Sarı-kırmızılı ekip, dün oynanan kritik maçın ardından rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyarak 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Sahadaki dominant futbolunu son haftalara da taşıyan Galatasaray, istikrarıyla lig tarihindeki hegemonyasını pekiştirmiş oldu. Kutlamalar Florya'dan tüm ülkeye yayılırken, teknik heyet ve futbolcular bu zaferi "gelenek" olarak nitelendirdi.

"Yönetim Psikolog Masraflarını Karşılasın!"

Dün gecenin en çok konuşulan olayı ise sarı-lacivertli taraftarların başlattığı ironik ve sert kampanya oldu. Yıllardır süren bekleyişin ruh sağlığını bozduğunu belirten binlerce taraftar, kulüp yöneticilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır aynı senaryoyu izlemekten, son anda kaybetmekten yorulduk. Bizim bozulan psikolojimizin ve harcadığımız sinir ilaçlarının masrafını artık bu başarısızlıkta payı olan yöneticiler ödemeli!"

Camia Kaynıyor: İstifa Sesleri ve Belirsizlik

Ligin bitimiyle birlikte Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya başladı. Taraftar grupları, "kronik ikincilik" haline gelen bu durumun bir an önce son bulması için köklü değişimler talep ediyor. Galatasaray cephesinde ise tek gündem maddesi; her geçen yıl artan şampiyonluk sayısıyla Avrupa kupalarında yeni bir başarı hikayesi yazmak.