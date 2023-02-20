Endonezya'dan deprem bölgesine gelen doktor malzeme taşıyıp yemek pişiriyor
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da plastik cerrah olarak görev yapan ve yaşanan deprem sonrasında Türkiye'ye gelerek yardım çalışmalarına destek sunmak isteyen Dr. H. Limpah Kurnia, belgelerinin eksik olması nedeniyle doktorluk yapamasa da depremzedeler için yapılan yardım çalışmalarına katılarak kimi zaman yemek malzemesi doğruyor kimiz zaman da yemeklerin pişirilmesinde yardımcı oluyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrasında yaralıları tedavi etmek amacıyla Endonezya'dan 5 günlük bir yolculuk sonucunda Adana'ya oradan da Hatay'a gelen Plastik Cerrah Dr. H. Limpah Kurnia, belgelerinin eksik olması nedeniyle memleketine geri dönmek yerine Umut Kervanı'nın Hatay İskenderun'da sürdürdüğü yardım çalışmalarına katılarak depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor.
Yaptığı çalışma ile ilgili İLKHA muhabirine konuşan Dr. Limpah Kurnia, "Endonezya'da plastik cerrahım. Oradan kardeşlerimize yardım için geldim. Endonezya'dan buraya ulaşmam 5 gün sürdü. Bulunduğum yerden Jakarta Havaalanı'na ulaşmam 3 gün sürdü. Jakarta'dan İstanbul'a 12 saat uçak yolculuğu yaptım. İstanbul'dan Adana'ya, oradan da Hatay İskenderun'a geldim. Yolculuğum toplamda 5 gün sürdü. Doktor olarak