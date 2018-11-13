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Endonezya'dan çağrı: ASEAN, Arakanlı Müslümanlar için harekete geçmeli

Endonezya Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Koordinatorü Wiranto "ASEAN'ın Arakanlı Müslümanlar konusunda daha büyük rol almasını önerdik" dedi.

13 Kasım 2018 Salı 19:32
Endonezya'dan çağrı: ASEAN, Arakanlı Müslümanlar için harekete geçmeli

Endonezya, Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde "Arakanlı Müslümanlar için daha büyük görev üstlenilmesi" çağrısında bulundu.

Endonezya Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Koordinatorü Wiranto, basına yaptığı açıklamada, ASEAN zirvesinde yapılan Siyasi Güvenlik Topluluğu (APSC) oturumunda siber güvenlik, istihbaratta iş birliği ve Arakanlı Müslümanlar konularına değindiklerini söyledi.

Endonezya dahil bazı ASEAN üyesi ülkelerin Arakanlı Müslümanlar konusunda ciddi adımlar attığını belirten Wiranto, "Bugünkü toplantıda, ASEAN'ın Arakanlı Müslümanlar konusunda daha büyük rol almasını önerdik." dedi.

Wiranto, ASEAN ülkelerinin Myanmar'ın en yakın arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Myanmar, Arakan sorununu çözüme kavuşturmak için daha açık olmalı ve daha güvenilir ülkelerle çalışmalı. Hangi ülkelerden yardım isteyeceğine Myanmar karar verir. Ancak, Myanmar, sorunun çözümü için ASEAN'dan yardım talebinde bulunmadı." diye konuştu.

Daha güçlü siber, istihbarat iş birliği

Bugünkü oturumda siber güvenlik ve istihbarat iş birliği konularının da ele alındığını söyleyen Wiranto, "ASEAN ülkeleri daha güçlü siber güvenlik ve istihbarat iş birliği istiyor. ASEAN bölgesinde 330 milyon kişi internet kullanıyor. Ancak internet, terörizm de dahil suçlar için de kullanılıyor. Bu nedenle daha güçlü bir siber güvenlik iş birliği gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İnternetin, beyin yıkama, terörizmi yayma ve terörizm için finansal kaynak sağlamada kullanıldığını anlatan Wiranto, "İnternet terörizm için bu kadar gelişirken, biz siber güvenliğimizi geliştirmezsek yetersiz kalırız." yorumunda bulundu.

Yarın oturumların başlayacağı zirveye 16 ülkenin lideri katılacak. 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumda yerlerini alacak.

Zirvede, Güney Çin Denizi, bölgesel ekonomik ortaklık, Arakanlı Müslümanlar konusu ile jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar görüşülecek.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Zirve, 15 Kasım'da sona erecek.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:32
  1. 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
  2. ASEAN
  3. Çin
  4. Hindistan
  5. Japonya
  6. Güney Kore
  7. Rusya
  8. Avustralya
  9. Arakanlı Müslümanlar
  10. Endonezya
  11. Malezya
  12. Tayland
  13. Filipinler
  14. Singapur
  15. Siyasi Güvenlik Topluluğu (APSC)

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