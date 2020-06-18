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Aktüel

Endonezya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:18:10 -
Endonezya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

CAKARTA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşları özel seferle yurda dönüyor.

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, başkent Cakarta’daki yolcu alımı sonrası Bali’ye geçen uçağın, buradaki yolcu işlemlerinin ardından yerel saatle 21.30’da ülkeden hareket etmesi planlanıyor.

Özel seferle yurda dönecek olan 128 Türk vatandaşının, Endonezya kuralları gereği yolculuk öncesi Kovid-19 testi sonuçlarının kontrolü sonrası uçağa binmesine izin verildi.

Endonezya'da salgın 34 eyaletinin tamamında görülüyor. Yaklaşık 270 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 42 bin 762 kişide Kovid-19 tespit edilirken, ölenlerin sayısı 2 bin 339’a çıktı, 16 bin 798 kişi iyileşti.

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