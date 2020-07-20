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Aktüel

Endonezya'daki selde ölü sayısı 38'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:44:41 -
Endonezya'daki selde ölü sayısı 38'e çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısının 38’e yükseldiği, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde geçen hafta meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şu ana kadar su baskınlarından yaşamını yitirenlerin sayısının 38’e ulaştığını açıklayan yetkililer, aile yakınlarının bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının da 11 olarak güncellendiği bilgisini paylaştı.

Selden 50 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği bölgede 9 okul, 13 ibadethane ve 4 bin 202 ev hasar gördü.

Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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