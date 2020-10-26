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Aktüel Endonezya'daki Muhammadiyah Cemaati'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama
Aktüel

Endonezya'daki Muhammadiyah Cemaati'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:44:56 -
Endonezya'daki Muhammadiyah Cemaati'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

CAKARTA (AA) - Endonezya'da ikinci büyük İslami kuruluş Muhammadiyah Cemaati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Muhammadiyah Cemaati Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dadang Kahmad, Macron'un "ifade özgürlüğü" adı altındaki fikirlerini ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadıklarını belirtti.

Macron'un söylemlerini esefle karşıladıklarını ve bu durumdan hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Kahmad, Macron'un İslamofobik açıklamalarının, başka inançtakilere karşı hoşgörüsüzlüğünün kanıtı olduğunun altını çizdi.

Kahmad, çoğulcu toplumlardaki tüm bireylerin, etnik, ırk, sosyo-kültürel ve dini farklılıklara rağmen farklı inançlara saygı duyması gerektiğini vurguladı ve "Müslümanlar olarak alaycı veya hakaret içerikli eylemlerde bulunmadan tüm dinlerin kutsal değerlerine saygı duyduklarını" kaydetti.

Muhammadiyah'ın diğer üst düzey yöneticilerinden Anwar Abbas da Macron'un, iletişim şeklini değiştirmediği takdirde farklı dinler arasında nefret ve düşmanlık oluşturabilecek ''tipik bir lider'' olacağını ifade etti.

Öte yandan Endonezya Ulema Meclisi Yönetim Konseyi Başkan Yardımcısı Muhyiddin Junaidi, yaptığı açıklamada, Endonezya Dışişleri Bakanlığından Macron’un İslam ile ilgili açıklamalarına ilişkin Fransa'nın Cakarta Büyükelçisini, Bakanlığa çağırmasını istediklerini belirtti.

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