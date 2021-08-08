  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nelsson Aslan oluyor
Büyük operasyon! 1350 kişi yakalandı
Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladılar
Emine Erdoğan, Mete Gazoz ile bir araya geldi
Dünya Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik
Dünya

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:35:00 -
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Aktif yanardağ Merapi’de meydana gelen patlamada, havaya duman ve kül bulutları püskürdüğü ve yamaçlardan aşağı lav akıntılarının oluştuğu görüldü.

Yanardağdaki volkanik hareketlenme nedeniyle çıkan gürültülü sesin birkaç kilometre öteden duyulabildiği belirtildi.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay