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Aktüel Endonezya’da yasalaşan "tartışmalı" istihdam paketine karşı gösteriler sürüyor
Aktüel

Endonezya’da yasalaşan "tartışmalı" istihdam paketine karşı gösteriler sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:59:10 -
Endonezya’da yasalaşan "tartışmalı" istihdam paketine karşı gösteriler sürüyor

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın çeşitli kentlerinde yasalaşan istihdam paketine karşı gösteriler düzenlendi.

Bandung kentinde işçi ve öğrencilerden oluşan binlerce gösterici, işçilerin hak ve güvencelerinin yok sayıldığı gerekçesiyle yasalaşan yeni istihdam paketinin iptal edilmesi amacıyla Batı Cava Meclis Binası önünde toplandı.

Güvenlik güçlerinin, sokakları kapatıp ateş yakan ve polise taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdiği olaylarda şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Purwakarta, Karawang, başkent Cakarta ve Bekasi kentlerinin yanı sıra Sumatra ve Sulawesi bölgelerinde de küçük çaplı gösteriler düzenlenirken, Bekasi’de göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Öte yandan, Cakarta’da parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis, büyük çaplı eylemlerin oluşmasına izin vermiyor.

İşçi sendikaları, yeni düzenlemelerin, asgari ücret, sosyal güvenlik, çalışma saati, izin, sözleşme yenileme ve kıdem tazminatı gibi çeşitli hakları kısıtladığını belirtiyor.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan ve doğal kaynakların yönetimi değişikliklerinin de yer aldığı çok amaçlı yeni düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artacağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

Şu ana kadar 20’den fazla göstericinin gözaltına alındığı eylemlerin yarına kadar sürmesi bekleniyor.

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