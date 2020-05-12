  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Endonezya’da küçük uçak düştü: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:28:20 -
Endonezya’da küçük uçak düştü: 1 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Mission Aviation Fellowship (MAF) şirketine ait ve içinde sadece kadın pilotun olduğu uçak, kalkıştan 2 dakika sonra henüz bilinmeyen nedenle bölgedeki Sentani Gölü’ne düştü.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilisi Norbert Tunyanan, arama çalışmalarında, ABD vatandaşı Joice Lin adlı pilotun cesedinin, gölün 13 metre derinliğinde uçağın kokpitinde bulunduğunu açıkladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı