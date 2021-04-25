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Dünya Endonezya'da kaybolan denizaltıdan kötü haber
Dünya

Endonezya'da kaybolan denizaltıdan kötü haber

Endonezya Ordusu'na ait kaybolan denizaltı bulundu. Denizaltının 53 personelinin öldüğünü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 15:27:00 -
Endonezya'da kaybolan denizaltıdan kötü haber

Bali Adası açıklarında batan Endonezya donanmasına ait denizaltının bulunduğu, 53 kişilik mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ordu yetkililerince yapılan açıklamada, Bali Adası açıklarında, deniz tabanında bulunan "KRI Nanggala 402" isimli denizaltının 3 parçaya bölündüğü belirtildi.

Ordu komutanı Hadi Tjahjanto, 53 personelinin tamamının yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Geçtiğimiz gün denizaltıya ait bazı parçalar bulunmuş ancak tam olarak yer tespiti yapılamamıştı.

"KRI Nanggala 402" ile irtibat 21 Nisan'da kesilmişti.

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