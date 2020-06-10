Endonezya'da kafe ve restoranlar Kovid-19 nedeniyle on-line satışa yöneldi

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterileri azalan kafe ve restoran işletmeleri, internetten satışa yöneldi.



Kovid-19 tedbirlerinin geçen hafta itibarıyla kademli olarak gevşetilmeye başlandığı ülke genelinde başlıca cami, iş yerleri, kafe ve restoranların belirli kurallar çerçevesinde açılmasına izin verildi.



Normalleşme sürecinde kapasitelerinin yüzde 50’sinin kullanılması koşuluyla tekrar faaliyete geçen kafe ve restoranlarda, virüs bulaşma endişesi ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle müşteri yoğunluğu yaşanmıyor.



Salgının etkisiyle ''eski günlerinden'' uzakta olan kafe ve restoran sahipleri, yeni süreçte işletmelerinin ayakta kalması için e-ticaret üzerinden müşteri aramaya başladı.

- "Yeni ürünlerle internet satışına odaklanmaya başladık"

Başkent Cakarta'da kafe işleten 34 yaşındaki Intan Widuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kaldık. Bu dönemde tüm çalışanlarımızı işten çıkarmak zorunda kaldık. Bu hafta başında kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden açıldık.'' ifadesini kullandı.

Widuri, salgından ekonomik olarak etkilenen işletmelere yapılacak sosyal desteği henüz alamadıklarına işaret ederek en azından bir süre daha vergi indirimi ya da vergilerin ertelenmesinin uzatılmasını beklediklerini vurguladı.

Salgının başlarında on-line satışa yönelmeye başladıklarını anlatan Widuri, "Kafemiz, ağırlıklı olarak ofis çalışanlarına hizmet ediyor. Müşterilerimizin çoğunluğu evden çalışmaya devam ediyor. Müşteri yoğunluğunun bulunmadığı bu süreçte işlerimizi yeniden canlandırmak için yeni ürünlerle internet satışına odaklanmaya başladık." diye konuştu.

Widuri, tekrar kısıtlamaların getirilmesi ihtimaline karşılık altyapılarını on-line satış için daha da güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

- ''Yenilikçi olmak zorundayız''



Başkentteki Atjeh Connection Restoran’ın sahibi Amir Faisal, ''Salgının ekonomik etkilerine karşı internet üzerinden satışa yoğunlaşmaya ve çeşitli indirimler yapmaya başlayacağız. Bununla çok büyük kazanç olmasa da yeni normalde işletmenin ayakta durabilmesini amaçlıyoruz.'' ifadesini kullandı.

On-line satışın kendine ait bir pazarı bulunduğuna dikkati çeken Faisal, insan kaynağı dahil yapacakları çeşitli hazırlıklarla kapsamlı bir şekilde internet mecrasının içinde yer almayı planladıklarının altını çizdi.

Faisal, salgınla gelen yeni döneme herkesin hazırlıksız yakalandığını vurgulayarak zamanla atlatacakları bu yeni dönemde birçok açıdan yenilikçi olunması gerektiğini belirtti.



- ''On-line satışla ayakta duruyoruz''



Salgının ekonomik etkisiyle sekiz çalışanından ikisini işten çıkartmak zorunda kaldığını söyleyen kafe işletmecisi Arwin Effendi, şu ana kadar hükümetin sigorta ve vergi ödemelerini erteleme desteğinin bulunduğunu söyledi.

Arwin, bu zor dönemde mümkün olduğu kadar çalışanlarını yanında tutmaya çabaladığını ve işletme maliyetlerini kısmaya çalıştığını ifade etti.



Çevresindeki birçok işletmenin internet üzerinden siparişle paket servise başladığını belirten Arwin, "Sanal ortam üzerinden yaptığımız satışlarla işletme faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyoruz. Mevcut durumda da on-line satışla ayakta duruyoruz. Umarım kısıtlamalar tamamen biter ve normale döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başlangıcında sadece güvendikleri eski müşterilerini kabul ettiklerini belirten kafe işletmecisi Agil Gilang Prakoso ise ihtiyaç dışında mecbur olarak on-line satışa yöneldiklerini ancak gelirlerinin eskisi kadar iyi olmadığını kaydetti.

Tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı Endonezya’da hükümet, haziran ve temmuzdaki kademeli geçişlerle ağustos başında ekonominin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmiş olmasını bekliyor.

