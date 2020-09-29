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Aktüel Endonezya'da ihtiyaç sahiplerine "askıda gıda" kampanyası
Aktüel

Endonezya'da ihtiyaç sahiplerine "askıda gıda" kampanyası

Ülkenin çeşitli bölgelerinde başlatılan "askıda gıda" kampanyası ihtiyaç sahiplerinin sofrasına aş oldu - Kampanyada Osmanlı dönemindeki yardım ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri olan "askıda ekmek" uygulamasından esinlenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:29:16 -
Endonezya'da ihtiyaç sahiplerine "askıda gıda" kampanyası

CAKARTA (AA) - Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi aileler için ''askıda gıda'' kampanyası başlatıldı.

Indonesia Care adlı sivil toplum kuruluşunun, Orta Cava ve Banten eyaletlerinin yanı sıra başkent Cakarta’nın kuzeyi gibi çeşitli bölgelerde salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı "askıda gıda" uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Indonesia Care Direktörü Lukman Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışlarla hayata geçirdikleri söz konusu kampanyayla yoksul ailelere sebze, pirinç, erişte ve ekmek gibi çeşitli gıda yardımı başlattıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ekonomik hayatı büyük ölçüde olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Aziz, salgının ekonomik zorluklarının yoksul ailelere olan etkilerine karşı katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

- "Osmanlı geleneğinden esinlendik"

Her cuma günü düzenledikleri yardım çalışmalarından şimdiye kadar 1000 kişinin yararlandığını aktaran Aziz, kampanyalarını diğer bölge ve illere de yaymayı planladıklarını dile getirdi.

Aziz ayrıca, kampanya hazırlık çalışmalarında, Osmanlı dönemindeki yardım ve dayanışmanın güzel bir örneklerinden "askıda ekmek" uygulamasının kendilerine ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

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